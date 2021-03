Vaccini, arrivano le dosi di Moderna: “Ecco cosa cambia”

Due le dosi, come nel caso di Pfizer ed Astrazeneca, ma stavolta niente file agli hub vaccinali, basta una chiamata al medico di famiglia.

CATANIA – Vaccini, adesso cambia tutto, sono state consegnate le dosi di Moderna ai medici di famiglia. “Somministrazioni direttamente in studio – spiega a LiveSicilia il dirigente Asp Franco Luca – è un nuovo passo in avanti nella lotta al covid”.

I destinatari

Il vaccino Moderna è stato riservato agli over 80 e ai pazienti “estremamente vulnerabili”. Due le dosi, come nel caso di Pfizer ed Astrazeneca, ma stavolta sarà possibile effettuare le somministrazioni direttamente nello studio del proprio medico di famiglia. A questo si aggiunge che sta per iniziare la vaccinazione domiciliare.

Terapia monoclonale

Novità anche per la terapia monoclonale anticovid. In questo caso entrano in ballo anche le Usca, unità di medici che dipendono dall’Asp, che recluteranno i pazienti da sottoporre, all’interno dell’ospedale, alla terapia con anticorpi monoclonali.

Linee guida

Il commissario anticovid Pino Liberti ha stabilito le linee guida. Tutto inizia dal medico di medicina generale, dal pediatra o dal medico Usca, che individuano i pazienti da sottoporre alla terapia monoclonale.

Il medico contatta uno dei centri ospedalieri di somministrazione e la somministrazione avverrà “entro massimo 10 giorni dalla comparsa dei sintomi”.