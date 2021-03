Covid, i contagi preoccupano: registrati 119 casi

Intanto si affina la macchina per le vaccinazioni.

Catania – Superata la quota dei 100 contagi a Catania. Precisamente sono 119. Il bollettino del Ministero della Salute restituisce un aumento a livello regionale dei nuovi casi di positività al Covid-19. E purtroppo anche i ricoveri tendono a crescere. Un trend che preoccupa esperti e cittadini.

Da una parte il Governo regionale cerca di fare interventi mirati a circoscrivere i focolai creando zone rosse, come a Santa Maria Di Licodia. Dall’altra alcune amministrazioni comunali, come a Biancavilla, hanno deciso di chiudere le scuole per tentare di dare un freno ai contagi. Ad Adrano, dove si sono registrati alcuni casi, è stato deciso da domani di chiudere alcuni istituti scolastici.

Questo nuovo rialzo mette ancora di più l’accento sull’esigenza di accelerare con le vaccinazioni. Dopo Pfizer e AstraZeneca, a Catania si comincerà a somministrare con il supporto dei medici di famiglia il siero di Moderna.