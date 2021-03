La Lega chiede le dimissioni del sindaco di Caltanissetta

CALTANISSETTA – Lo scatto che immortalava il sindaco Gambino e il viceministro Cancelleri mentre mangiavano per strada violando le regole della zona rossa continua a generare polemiche.

Pagano: “Irresponsabile”

“Inaccettabile che il sindaco di Caltanissetta si prenda gioco dei suoi cittadini: prima li chiude in casa con ingiustificate zone rosse e periodiche ramanzine sull’obbligo di rispettare le regole e poi è il primo che, con un atteggiamento irresponsabile e ipocrita, le viola”. Lo afferma Alessandro Pagano della Lega.

“Ancora troppi contagi”

“Siamo, purtroppo, abituati all’atteggiamento dittatoriale dei 5stelle e alle loro palesi contraddizioni ma questa volta si è superato il limite: la città, per sua scelta, è in zona rossa, i contagi non accennano a diminuire, le attività economiche sono allo stremo se non addirittura peggio, ai ragazzi è stata tolta la scuola e la socialità con i coetanei, i genitori si ritrovano a gestire figli e lavoro chiusi in casa, lo sport che è salute anche mentale è fermo, più di qualcuno ha perso un proprio caro e non è nemmeno riuscito a dargli l’ultimo saluto, insomma ai cittadini è imposto rigore e vengono chiesti importanti sacrifici ma chi dovrebbe dare l’esempio non lo fa e si mangia un panino facendo festa in strada con gli amici a favor di scatto.

Intollerabile. Le giustificazioni di Gambino sono addirittura offensive: il sindaco capisca bene che non ha turbato la sensibilità dei cittadini ma, a differenza loro, ha violato le regole e se questo gesto è dettato dalla stanchezza, allora consiglio al sindaco di dimettersi così da potersi riposare”, sostiene. (ANSA).