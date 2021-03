Maldonado: “Vittoria per Stefania. Buon feeling con Baldini”

CALCIO - SERIE C

“Col 4-3-3 lavoriamo di più palla a terra, rischiamo anche qualche giocata in più e proviamo a rimanere sempre molto corti.

Nella giornata di ieri il Catania si è imposto per 2-0 in casa della Cavese. Con questa vittoria Francesco Baldini fa due su due e continua a mantenere la squadra in piena zona playoff.

Dopo la vittoria è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista Luis Maldonado, che ha voluto dedicare la vittoria alla speaker Stefania scompare da qualche giorno: “La società ha perso una grandissima persona come Stefania, quindi la vittoria è soprattutto per lei”.

“Con Baldini – continua il centrocampista – ho instaurato un bel feeling fin dal primo allenamento, ci intendiamo facilmente. Mi ha dato fiducia e anche sicurezza per tornare tra i titolari e fare bene. Ringrazio, comunque, tutti i miei compagni, sono importanti insieme a tutto lo staff tecnico fino ai magazzinieri. Grazie a loro in queste due partite ho dimostrato il mio valore, sento la fiducia di tutti adesso”.

“Col 4-3-3 – conclude Maldonado – lavoriamo di più palla a terra, rischiamo anche qualche giocata in più e proviamo a rimanere sempre molto corti. Continueremo con questa mentalità”.

LEGGI ANCHE: Catania, Baldini: “Vittoria dedicata a Stefania Sberna”