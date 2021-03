Trecastagni, emergenza cenere: martedì servizio porta a porta

TRECASTAGNI – Arrivano le risposte sui ritardi dovuti alla raccolta dei sacchetti contenenti la sabbia vulcanica nel comune di Trecastagni. Martedì prossimo sarà effettuato un servizio straordinario porta a porta. Per questo il sindaco Giuseppe Messina e l’assessore comunale all’ambiente Rosario Di Stefano invitano i cittadini “a conferire, nei sacchetti ben chiusi, la sabbia vulcanica innanzi le abitazioni”. Inoltre i cittadini potranno conferire la sabbia vulcanica negli speciali scarrabili presenti nell’area di stoccaggio provvisoria adiacente il cimitero comunale.

“L’amministrazione comunale – si legge in una nota – ha incaricato una ditta preposta alla raccolta e ha dovuto attendere l’espletamento di tutte le procedure per operare in perfetta regolarità”. “Si sta effettuando una ricognizione generale su tutto il territorio al fine di censire le aree in cui si rende necessario completare il più celebrerete le operazioni di spazzamento sulla scorta di verifiche tecniche”.