Categorie vulnerabili, ecco i moduli per prenotare il vaccino

Un sistema pensato per superare le difficoltò di prenotazione attraverso i canali telematici nazionali.

SIRACUSA – L’Asp di Siracusa ha attivato due moduli web accessibili dall’home page del sito internet www.asp.sr.it esclusivamente per la registrazione dei dati di cittadini estremamente vulnerabili aventi diritto che per varie ragioni non riescono a prenotare la vaccinazione anticovid oltre alla possibilità di richiedere la prenotazione attraverso la mail dedicata vaccinazionecovid@asp.sr.it.

I due moduli

Il primo modulo web è riservato a tutti i soggetti estremamente vulnerabili affetti da patologie i cui codici sono ricompresi nella tabella predisposta dal Ministero della Salute. Il secondo modulo è riservato ai familiari conviventi e caregiver di soggetti gravissimi secondo lo schema contenuto nel modulo. Possono richiedere la vaccinazione anche genitori, tutor o affidatari di minori estremamente vulnerabili non vaccinabili a causa della mancanza di sieri indicati per la loro fascia di età.

Superare le difficoltà

“Tale sistema è stato pensato – dice l’Asp di Siracusa – per venire incontro alle esigenze di prenotazione dei soggetti vulnerabili che per varie ragioni incontrano difficoltà di prenotazione attraverso i canali telematici nazionali e velocizzare i tempi di risposta”.