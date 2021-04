Covid, zero morti a Londra e l’Inghilterra pian piano riapre

I nuovi contagi nel Regno Unito sono al livello più basso da sei mesi e ieri si sono registrati solo 19 decessi per Covid, zero nella capitale Londra, per la prima volta negli ultimi sei mesi.

Da oggi i britannici potranno uscire di casa, dopo quasi tre mesi di lockdown, e possono incontrarsi all’aperto o nei giardini privati (ma al massimo in gruppi di sei o in due nuclei familiari). Obbligatoria la distanza di sicurezza, che qui è di due metri. Lo scrive il Corriere della sera.

La Gran Bretagna è molto avanti rispetto ad altri Paesi europei nella campagna di vaccinazione.

Il governo di Boris Johnson lancerà oggi una campagna di informazione per esortare al rispetto delle regole, tra le altre cose invitando i sudditi di Sua Maestà a evitare gli abbracci. Possono riprendere da oggi anche gli sport all’aperto, ma per negozi, parrucchieri, pub e ristoranti si dovrà aspettare il 12 aprile.