Emergenza cenere, il Pd a Draghi: “Abbattere l’Imu per i Comuni colpiti”

Catania – In seguito a un incontro tra il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo e i deputati Pd alla Camera eletti in Sicilia – Santi Cappellani, Carmelo Miceli, Pietro Navarra e Fausto Raciti – è stato deciso di presentare una interpellanza per chiedere al governo Draghi la copertura di spesa per compensare l’abbattimento dell’IMU in favore dei comuni colpiti dalla pioggia di cenere vulcanica proveniente dall’intensa attività parossistica dell’Etna.



“Inoltre presenteremo – affermano i deputati siciliani alla Camera – anche un emendamento in tal senso da inserire nel prossimo decreto ristori”.

Si tratta “di interventi necessari – afferma il segretario del PD Sicilia – anche perché ad oggi non è arrivato un solo euro ai comuni interessati che continuano a sostenere ingenti spese per la pulizia e ai cittadini che, di tasca propria, hanno – conclude – pulito e conferito la cenere raccolta da balconi, tetti e grondaie”.