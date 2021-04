CATANIA- “Lascia sgomenti l’improvvisa scomparsa della dottoressa Emma Pulvirenti, impegnata da subito nella lotta al Covid e che nelle ultime settimane ha guidato senza risparmiarsi l’hub vaccinale dell’ex mercato ortofrutticolo di Catania. La sua abnegazione è stata un esempio per i tanti professionisti impegnati, a vario titolo, nella campagna vaccinale che la sanità sta conducendo in ogni territorio dell’Isola. Alla famiglia, ai camici bianchi che hanno lavorato accanto a lei, la vicinanza riconoscente del governo regionale”. Lo dice l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, commentando la morte di Emma Pulvirenti, direttore del servizio Igiene ed ambienti di vita dell’Asp di Catania, stroncata da un malore improvviso.

“La morte improvvisa della Dott.ssa Emma Pulvirenti – commenta il manager Asp 3 Maurizio Lanza – lascia un vuoto incolmabile nella nostra Azienda e nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio, come me, di starle accanto”.

“Come Direttore Generale dell’Asp di Catania, – continua Lanza – ho avuto modo di apprezzarne le sue grandi capacità professionali, ma anche le sue doti umane. Una persona che si distingueva per garbo, educazione, cortesia e generosità, una collega che non si risparmiava mai nello svolgimento dell’attività lavorativa e che era sempre pronta ad aiutare i colleghi in difficoltà”.

“Sono sconvolto – ha commentato il commissario Covid dell’area metropolitana di Catania, Pino Liberti – di Emma ho il ricordo di una persona competente e instancabile. In questi mesi ho imparato a volerle bene…”.