Musumeci: “Chiederò a Draghi di accelerare con i ristori”

PALERMO – Vaccini e ristori: il punto del Presidente Musumeci in attesa della Conferenza Stato-Regioni. “Non ho ancora fatto il vaccino non è arrivato il mio turno. Quando mi diranno vai a presentarti

in quel centro vaccini, io porrò il mio braccio”. Così ilmpresidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Rai1.



“Nella Conferenza Stato-Regioni, in programma alle 17, dirò al presidente Draghi di accelerare la corresponsione dei sostegni al tessuto imprenditoriale soprattutto al Sud, particolarmente in ginocchio, perché partiva già da una condizione di fragilità”, ha aggiunto.

“Servono dati per le riaperture”

“Abbiamo la necessità di dover leggere i dati, non si possono fare programmi sugli scenari. Salvini si rende interprete della forte esigenza del tessuto imprenditoriale, se arrivassero i sostegni da Roma non ci sarebbe bisogno di fare fretta sulle riaperture. Se non arrivano i sostegni o arrivano le briciole con gli operatori costretti a rimanere chiusi, allora qualcuno dovrà pur provvedere, per consentire agli imprenditori di poter mettere un piatto a tavola e ai lavoratori di sopravvivere”. Così il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a Rai1.

Vaccini, isole minori e turismo

“Abbiamo una strategia che vorremmo mettere subito in atto per le isole minori e ne ho parlato col generale Figliuolo: cominciare con la somministrazione del vaccino sia agli abitanti sia agli operatori turistici”, ha detto. “C’è tanto bisogno di cominciare a lavorare anche prima inizi la stagione estiva vera e propria. Stiamo aspettando che il commissario nazionale ci autorizzi, non appena avremo il disco verde partiremo”, ha aggiunto Musumeci.