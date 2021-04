Orlando: “Autorità portuale attenta alle realtà locali”

Il plauso del sindaco Orlando all’Autorità Portuale. “Desidero esprimere grande apprezzamento per l’Autorità di sistema portuale, che ha ancora una volta manifestato l’attenzione alla corretta interlocuzione istituzionale con le realtà locali e, in questo caso, con i quattro Comuni di Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Termini Imerese per l’importante provvedimento del Piano strategico”. Lo dice il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

“Su questo fondamentale atto di programmazione, tutti e quattro i comuni – aggiunge – stanno definendo accuratamente l’istruttoria tecnica e non hanno ancora fatto pervenire all’Autorità del sistema portuale la posizione definitiva delle rispettive amministrazioni. L’Autorità portuale ha ritenuto, proprio in considerazione della complessità dell’attività istruttoria e del particolare momento pandemico che vivono gli uffici dei Comuni, di rinviare l’approvazione del documento, a conferma di uno spirito di collaborazione forte e con importanti risultati nell’interesse delle città e dell’intera Sicilia occidentale “.

Il sindaco Orlando, interpretando i sentimenti degli altri sindaci, ha inoltre espresso apprezzamento “per l’Autorità del sistema portuale, che a Palermo ha prodotto importantissimi risultati, dalla riqualificazione di Sant’Erasmo, al nuovo waterfront della città di Palermo, un’opera complessiva di riqualificazione delle aree di interfaccia tra il porto e il centro storico della città che ha visto sempre grande sintonia con l’amministrazione comunale. Anche il documento strategico confermerà questo spirito di collaborazione istituzionale tra l’amministrazione comunale di Palermo, gli altri Consigli comunali e l’Autorità portuale”. (ANSA).