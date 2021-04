Palermo, Filippi: “Proviamo a fare più punti possibili”

PALERMO – “Metto la firma per la media di due punti a partita. Ma guardiamo incontro dopo incontro, cerchiamo di fare punti sia dentro che fuori casa. Ancora non ho digerito la sconfitta contro la Juve Stabia, sia i miei dalla panchina che quelli dei calciatori. Dobbiamo eliminare i minuti di pura follia“. Così ai microfoni di TRM, il tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, parlando degli obiettivi dei rosanero in questo finale di stagione. Dopo i due rinvii consecutivi, dovuti ai cosai di covid nelle formazioni avversarie, il Palermo sfiderà in trasferta la Casertana “Contro la Casertana non è una partita come le altre, è uno scontro diretto – ha sottolineato Filippi -. È uno spartiacque contro una squadra che gioca molto bene, dobbiamo far vedere di che pasta siamo fatti. Palermo decimo? Tante squadre ci hanno messo sotto, a noi è mancata la costanza. Ai playoff il Palermo, come squadra e come città, dirà la sua”.

Infine, sul modulo che è intenzionato ad adottare, l’allenatore rosanero non ha dubbi: “Andremo avanti con la difesa a tre, Palazzi giocherà ancora in quel ruolo. Crivello fuori per scelta tecnica, Rauti invece non ha giocato perché non al 100%, può fare sia la punta, ma non ce lo vedo molto, che il trequartista”, ha concluso Filippi.