Sindaco contagiato: “Sto bene, abbiamo chiuso il Comune”

SAN MICHELE DI GANZARIA (CT) – Il sindaco Gianluca Petta è positivo al covid19, “sto bene” dice a LiveSicilia, “stanno tracciando i contatti, ma dobbiamo fare uno screening mercoledì”. Cautelativamente, il Comune di San Michele è stato chiuso per due giorni per sanificazione.

Il contagio

La conferma della positività del primo cittadino è arrivata nel weekend. Da subito è iniziato il tracciamento dei contatti, a partire da quelli familiari, “5 in tutto”, ma si è aperto anche un altro fronte: quello comunale.

“Chiunque entra ed esce dalla mia stanza”, dice il sindaco, che attualmente si trova in quarantena, “per questo mercoledì faremo uno screening per tutto il personale”.

“Rischio chiusura del Comune”

Nelle ultime settimane, il sindaco ha incontrato numerose persone. Non solo politici locali, ma anche e soprattutto dipendenti comunali e cittadini. Decine e decine di persone. L’elenco è in corso di stesura e bisognerà attendere qualche giorno per avere un quadro più chiaro.