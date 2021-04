Sinistra delle idee diventa “forza civica”: “Aperti alle altre forze progressiste”

L’Assemblea di Sinistra delle Idee ha sancito la nascita di un nuovo percorso che vede la trasformazione dell’associazione in una forza civica della sinistra ambientalista e dei diritti.



Alla presenza di numerose e numerosi ospiti intervenuti all’evento, rappresentanti del PD, del M5S, di Sinistra Comune, del Movimento I Cento Passi, di Sinistra Italiana, di Rifondazione Comunista, di Noi Che, di Per il Pane e le Rose, di Avanti Insieme, degli studenti di Palermo, di Sinistra per Milano, dei Progressisti in Cammino della Toscana, si è svolto un lungo e appassionato dibattito, in cui Sinistra delle Idee ha tracciato il suo orizzonte di ideali e valori, in un momento storico nel quale, nei territori, il civismo della sinistra assume una funzione decisiva per il futuro delle città.



Con un’organizzazione strutturata in sei dipartimenti tematici, venticinque Forum tematici (14 politici e 11 culturali), Portavoce in tutte e otto le Circoscrizioni di Palermo, Portavoce e Riferimenti in diverse città italiane, siciliane e dell’area metropolitana di Palermo, una Segreteria Nazionale, una Segreteria Regionale in Sicilia, una Segreteria di Palermo e una Segreteria Metropolitana di Palermo, Sinistra delle Idee ha parlato dei suoi programmi e del perimetro di alleanze per le prossime amministrative di Palermo del 2022, dichiarandosi incompatibile con un soggetto politico, come Italia Viva, che costruisce intergruppi con la Lega e Forza Italia per il ponte sullo stretto. Sinistra delle Idee si apre alla costruzione e alla partecipazione a liste con altri soggetti che condividano gli stessi valori e programmi, ma senza escludere la presentazione di una propria lista per rappresentare il proprio punto di vista nella coalizione per il futuro di Palermo.