Tedesco: “Palermo decimo un fallimento”

Uno dei più grandi tifosi del Palermo è l’ex centrocampista rosanero Giovanni Tedesco. Tedesco oggi è allenatore e, dopo aver indossato la maglia della squadra della sua città, ha il sogno di allenarla, ma fin qui non è accaduto.

Tedesco oggi allena all’esterno, in particolare il Sirens a Malta, ma continua seguire i rosa: “Ho preso la squadra in zona retrocessione e siamo a metà classifica. Il campionato però – dichiara Tedesco ai microfoni di “TMW” – è bloccato a causa del Covid. Ma allenare in qualunque categoria è sempre un’esperienza. Sono stato a Dubai, poi il COVID mi ha fatto chiudere in anticipo. Alleno in giro da anni, ho fatto esperienza anche in Europa. Spero di avere una chance in Italia, non guardo la categoria”.

Tedesco si è anche espresso sul campionato che sta disputando il Palermo: “Ho visto tante partite. È decimo in classifica, se devo prendere in giro tutti dico che ha fatto un buon lavoro. Ma vedere il Palermo decimo è un fallimento. Ha pagato Boscaglia, non dovrebbe pagare solo l’allenatore ma anche i dirigenti: Sagramola e Castagnini avrebbero potuto ammettere le colpe e fare un passo indietro. Il Palermo è una squadra mediocre”.