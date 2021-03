Palermo, i vaccini in parrocchia: ma saranno di meno

Sarà disponibile domani l’elenco delle parrocchie in cui sarà possibile ricevere il vaccino a Palermo. Con una novità: non saranno 53 come previsto, bensì trentacinque, perché la logistica, tra l’adeguatezza dei locali e la necessità di coprire tutto il territorio, non è un affare semplice. Alcune parrocchie hanno pubblicato già una sorta di invito social per la vaccinazione. Ma solo la lista ufficiale dirà quali saranno disponibili e quali no.

“L’accordo con le diocesi per i vaccini nelle parrocchie è morale, etico, è un atto di fede e di speranza – aveva detto il presidente Nello Musumeci, annunciando l’iniziativa -. Diamo la possibilità, per il sabato santo, di potere vaccinare nelle parrocchie le persone tra i 69 e i 79 anni e lo faremo a seguito di prenotazioni. Questo può consentirci di raggiungere fasce che altrimenti dovrebbero fare la prenotazione nei nove hub vaccinali dei capoluoghi di provincia dell’isola”.