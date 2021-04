Corsi di formazione Costa Crociere gratuiti a Palermo

Concorsi, bandi pubblici e opportunità lavorative selezionate: l’ultima novità riguarda la Sicilia e più precisamente le assunzioni a bordo delle navi Costa Crociere.

Costa Crociere, in collaborazione con la Regione Siciliana e con la società di formazione Global Service for Enterprises, ha avviato una nuova iniziativa che riguarda quattro corsi di formazione gratuiti, sostenuti dalla Regione, per lavorare a bordo delle navi da crociera come animatore, animatore per bambini, fotografo e commis pasticcere.

A chi è aperto il corso di formazione? Costa Crociere ha deciso di rivolgere il corso a disoccupati o inoccupati in età lavorativa, prevedendo un totale di n.80 posti suddivisi per ogni corso di formazione. Il corso si esplica in 300 ore d’aula e 90 ore di stage presso la sede di Palermo della Global Service for Enterprises. Al termine del corso, gli studenti idonei verranno assunti da Costa Crociere con un contratto di lavoro a tempo determinato, rinnovabile.

Fra i requisiti generali predisposti per la partecipazione ai corsi è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e la conoscenza della lingua inglese, ma non solo. Per la figura professionale di animatore, animatore per bambini e fotografo è necessaria la conoscenza, oltre alla lingua inglese, di un’altra lingua a scelta tra francese e tedesco; per il commis pasticcere è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado settore alberghiero o una qualifica triennale settore cucina.

Per quanto concerne l’iscrizione ai corsi, Costa Crociere darà tempo sino al 20 aprile 2021. Gli interessati potranno prendere visione del bando, collegandosi al sito della Global Service for Enterprises, al link https://www.glosent.it/, seguendo le indicazioni e ottenendo, in modo più dettagliato, le informazioni sui corsi, e al sito web di Costa Crociere, al link https://career.costacrociere.it/, dedicato alla ricerca di personale.

