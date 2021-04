Dati Covid falsati, Di Maio: “Basta legami tra politica e manager”

ROMA – “Quanto accaduto in Sicilia” sui dati falsi sulla pandemia “è gravissimo” e induce “una riflessione ben più ampia che non possiamo più far passare in secondo piano e che riguarda il legame strettissimo tra la politica e i vertici sanitari degli ospedali pubblici, un legame che spesso – come in questo caso – rischia di compromettere il diritto alla salute di ogni singolo cittadino”.

Lo scrive Luigi Di Maio su Fb, ricordando che “il M5s ha proposto di rompere questo automatismo tra i partiti e la nomina dei manager sanitari. Abbiamo presentato un ddl, respinto e mai considerato, osteggiato da tutti. Oggi possiamo cambiare”.

“Stiamo attraversando uno dei momenti più bui della nostra storia recente e molti nodi sono venuti al pettine. Non possiamo più aspettare. Questo – sottolinea Di Maio – è il momento di cambiare rotta, questo deve essere il momento, per tutti, di fare un passo indietro. Ciò che si è verificato in Sicilia non sarebbe mai accaduto se quei dirigenti avessero avuto la forza di dire no, forti della propria indipendenza e della propria autonomia dalla politica. In nessun altro Paese al mondo un politico chiama il dirigente sanitario di riferimento e gli dice cosa deve fare. Non funziona così. Non è questo lo Stato di diritto che ci meritiamo. Il mio appello è rivolto a tutti: sta per iniziare una fase importantissima, quella della ricostruzione. E dobbiamo ricostruire. Ma dobbiamo farlo al meglio”, conclude il ministro.

“Quanto accaduto in Sicilia è gravissimo. Sembra siano stati inviati dei dati falsi sulla pandemia all’Istituto Superiore di Sanità con lo scopo di condizionare i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del virus. Ci sono delle intercettazioni da brividi (‘spalmiamo i morti’) tra l’assessore alla Salute e la dirigente regionale che avrebbe dovuto comunicare i dati dei decessi. La magistratura sta procedendo e mi auguro che i fatti vengano accertati quanto prima. Queste persone dovranno rispondere di ciò che hanno fatto, di come hanno messo a rischio la salute pubblica dei siciliani”.