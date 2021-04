Dati falsi, Cimo: “Da mesi denunciamo inascoltati”

“L’inchiesta della magistratura ha messo in luce ciò che da mesi denunciamo inascoltati dalle istituzioni e dalla politica. L’apparato è marcio e non credibile. Ancora una volta bisogna, amaramente, constatare che la magistratura deve intervenire lì dove le istituzioni e la politica risultano sorde ai numerosi ‘allarmi lanciati in tutela dell’interesse generale”.

Lo dice Angelo Collodoro, vice segretario regionale della Cimo, sindacato dei dirigenti medici. “Ci siamo trovati spesso ad intervenire occupando uno spazio magari inappropriato a causa del silenzio complessivo della politica e degli organi di controllo – aggiunge Collodoro – ma solo in nome di un interesse sociale e generale.

Le uniche risposte istituzionali alle nostre denunce si sono rivelate solo insulti verso il sindacato che veniva accusato di alimentare pretestuose polemiche. Doverose le dimissioni di Razza, ma il governatore Musumeci ha il dovere di rimuovere tutti i fiancheggiatori del grande imbroglio al fine di restituire credibilità alla sanità in Sicilia”, conclude il vice segretario regionale della Cimo. (ANSA).