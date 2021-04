Fava: “Musumeci deve pretendere le dimissioni di Razza”

PALERMO – Claudio Fava chiama in causa Nello Musumeci. “Le dimissioni di un assessore alla salute che falsifica e fa spalmare i dati sul covid non vanno chieste dall’opposizione: vanno pretese dal presidente della Regione. Stamattina. Come primo atto di decenza morale. Quanto a Musumeci, se davvero non sapeva, l’inettitudine di un presidente incapace di controllare la gestione dell’emergenza è colpa grave e imperdonabile. Che non gli permetteremo di nascondere lanciando la palla in tribuna, come è uso fare da tre anni a questa parte”