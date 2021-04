Il vaccino AstraZeneca cambia nome in Vaxzevria

ROMA – Il vaccino anti-Covid di AstraZeneca ha cambiato il nome, in “Vaxzevria”.

AstraZeneca cambia nome (e bugiardino)

Il cambio di denominazione è stato all’approvato dall’Ema il 25 marzo a seguito di una richiesta da parte del gruppo farmaceutico anglo-svedese, si legge nel sito dell’agenzia europea del farmaco, in cui è stato pubblicato anche il nuovo bugiardino del farmaco. Tra gli effetti collaterali, vengono aggiunti i rarissimi casi di trombosi.

La Svizzera non autorizza

Intanto, in Svizzera, il vaccino AstraZeneca non è stato ancora autorizzato. L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici non ha ancora ricevuto dati sufficientemente solidi riguardanti il vaccino anti-Covid di AstraZeneca, riporta il sito Internet della Tv Svizzera. Lo ha indicato giovedì il direttore Raimund Bruhin in un’intervista pubblicata dai giornali del gruppo CH-Media, rispondendo alla domanda sul perché Swissmedic non abbia ancora rilasciato un’autorizzazione valida per la Svizzera. Nel caso di AstraZeneca, l’Istituto ha esaminato la documentazione fornita. Nel corso della valutazione del dossier, è emerso che continuano a mancare dati solidi e affidabili provenienti da studi clinici.

Gli altri Paesi

In Svezia AstraZeneca viene utilizzato solo per gli over 65. Il Land di Berlino ha sospeso l’uso del vaccino per le persone con meno di 60 anni. In Francia il siero AstraZeneca è stato raccomandato per chi ha più di 55 anni. In Italia invece anche i giovani vengono vaccinati con questo siero, con il quale oggi si sono vaccinati il premier Draghi e la moglie. Il vaccino era stato sospeso in diversi Paesi europei, dopo alcuni casi di trombosi, ma l’Ema ha poi assicurato che è sicuro ed efficace e le inoculazioni sono riprese.