Leu: “Le parole di Razza sono vergognose, si deve dimettere”

“Le parole dell’assessore regionale alla Salute siciliano sono vergognose. Si accertino immediatamente le responsabilità sulla vicenda dati falsi sui decessi per Covid in Sicilia, che vede indagati l’assessore Razza e la dirigente Liberti. L’assessore si dimetta immediatamente e si valuti il commissariamento della sanità siciliana.

La politica, arriva dopo la magistratura, peccato”. Lo afferma il senatore di LeU Francesco Laforgia, in seguito all’indagine della procura di Trapani che ha iscritto nel registro degli indagati l’assessore regionale alla Salute per falso materiale in concorso. (ANSA)