Macedonia: Nestorovski cacciato dal ritiro

L’ex Palermo Ilija Nestorovski cacciato dal ritiro della Macedonia. L’attuale centravanti dell’Udinese, infatti, si sarebbe reso protagonista di insulti insulti a favore di telecamera dopo il gol segnato contro il Liechtenstein. L’ex capitano rosanero sui propri canali social si è scusato con tutti e che le sue parole erano destinate a chi nei scorsi giorni avevano minacciato la sua famiglia. Il ct Angelovski, interpellato sull’argomento, ha spiegato: “Un simile comportamento non può essere accettato, soprattutto quando si veste la maglia della propria Nazionale. Per questo motivo è libero dagli obblighi con la selezione in vista della prossima partita contro la Germania”.