Nascondeva in casa cocaina e marijuana: arrestato

CATANIA – I Carabinieri della Stazione di Acireale hanno arrestato nella flagranza il 33enne Christian Sorbrera del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La breve attività investigativa, corroborata anche da servizi di osservazione e pedinamento ha condotto i militari nell’abitazione del presunto spacciatore all’interno della quale, previa perquisizione, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 100 grammi di marijuana, di cui una parte già suddivisa in dosi pronte ad essere smerciate, 10 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi, 1 bilancino elettronico di precisione, nonché del materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di stupefacente da porre in commercio.