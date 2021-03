Palermo invasa dai rifiuti: le foto della grande vergogna

Ancora una volta si torna a parlare di rifiuti a Palermo. Il reportage rivela un’immagine di degrado, tante le discariche a cielo aperto presenti in diverse zone della città.

Discariche in zona via Imera

Ingombranti disseminati vicino alle scuole e alle abitazioni, nella zona compresa fra via Colonna Rotta, via Imera, via Contessa Adelasia, via Marco Polo, via Mario Muta, fino alla Zisa materassi, divani, legname invadono aiuole e marciapiedi. Un’altra discarica lunga diversi metri si trova vicino il muro di recinzione del cantiere della stazione della metropolitana Himera.

Rifiuti in via Jemma

Mentre in via Rocco Jemma un residente segnala la presenza di rifiuti ingombranti, presumibilmente pericolosi, davanti alla scuola Rosolino Pilo. Nella strada è stato buttato a terra il contenitore per gli abiti usati e il marciapiede è impraticabile. “Richiediamo una bonifica dell’intero quartiere – chiede l’associazione Comitati Civici Palermo – e il controllo capillare del territorio, che sembrerebbe abbandonato a se stesso, a giudicare dal numero delle discariche di ingombranti, continuamente alimentate da scaricatori abusivi”.

La situazione a Borgo Nuovo

Una situazione peggiore è quella che emerge a Borgo Nuovo, dove i rifiuti giornalmente invadono piazze e strade del quartiere. I cassonetti sono vandalizzati e dati alle fiamme. “Occorre adottare con estrema urgenza – dice l’associazione Comitati Civici Palermo – un insieme di misure atte a prevenire fenomeni di illegalità diffusa e di degrado sociale. Le discariche abusive stanno sommergendo la città”.