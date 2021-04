Pallacanestro Trapani, Adeola saluta e va alla Virtus Ragusa

TRAPANI – Dopo soli sette mesi si dividono le strade della Pallacanestro Trapani e del classe 2004 Emmanuel Adeola. Il giocatore, come comunica il club granata, si trasferisce a titolo definitivo alla Virtus Kleb Ragusa.

La Pallacanestro Trapani – si legge nella nota diffusa dal club – comunica il trasferimento a titolo definitivo dell’atleta Emmanuel Adeola alla Virtus Kleb Ragusa.

Il giocatore proseguirà dunque la propria stagione sportiva in Serie B. Per Adeola si tratta di un ritorno a Ragusa dopo le precedenti esperienze nelle giovanili. La Pallacanestro Trapani intende ringraziare il giocatore per l’impegno profuso e rivolge ad Emmanuel Adeola i migliori auguri per il proprio futuro”.