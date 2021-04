Passalacqua, parla Ceccato: “Contro Venezia non sarà una passeggiata”

RAGUSA – Dopo la sconfitta in casa di Schio la Passalacqua Ragusa ha voglia di rifarsi e cercherà di farlo contro la capolista Reyer Venezia che, nella giornata di domani, sarà ospite al “PalaMinardi”.

Alla vigilia della sfida ha parlato l’assistant coach Davide Ceccato: “Dopo la sconfitta contro Schio affrontiamo Reyer Venezia prima della classe, una squadra forte e rinnovata. Le nostre avversarie tra le proprie fila ha ben cinque nazionali, a gennaio hanno acquistato anche Howard che ha vinto un titolo WNBA ed è una giocatrice di tutto rispetto”.

“Conosciamo il valore di Venezia – continua Ceccato-, ma sappiamo quanto di buono fatto nel match contro Schio, dove siamo rimasti in partita nonostante le defezioni di Mariza Tagliamento e di Mariella Santucci, che ha avuto un problema alla schiena ed è stata utilizzata poco”.

“Contiamo di portare quanto di buono fatto sabato domani contro Venezia. Non è una passeggiata, ma sarà una partita per 40′ di grande intensità e tensione massima. Speriamo – conclude l’assistent coach – di poter vincere e decidere la vittoria ai nostri tifosi che non potranno essere al “PalaMinardi”.