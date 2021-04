Siracusa, Ignoffo: “Ripartenza? Non siamo pronti”

SIRACUSA – “Non sarà facile sotto molti punti di vista. In questo momento numericamente non siamo pronti”. A dirlo è Giovanni Ignoffo, allenatore del Siracusa, in merito alla ripartenza del campionato di Eccellenza. Intervistato da “ilsiracusano.com”, l’allenatore palermitano ha poi proseguito: “Mi auguro che ci siano le condizioni per poter prendere dei giocatori pronti. Uno di questi sarà Lele Catania che da domani tornerà con noi. Aspetto Maimone e Grasso, ma allo stato attuale è inutile fare previsioni – ha concluso Ignoffo -. Abbiamo bisogno di innesti in attacco e in difesa, dove l’unico senior è Giordano”.