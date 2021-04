Stasera in Tv Leonardo, calcio e film

RAI 2 trasmetterà, alle 21.00, il campionato europeo Under 21. Stasera l’Italia scenderà in campo contro la Slovenia.

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il palinsesto televisivo offre una varietà nella programmazione tra serie evento, show televisivi, calcio, programmi di approfondimento, film romantici e commedie.

RAI 1 trasmetterà, alle 21.25, il terzo e il quarto episodio della miniserie storico-biografico “Leonardo”, con Aidan Turner. Il misterioso e affascinante artista Leonardo si trasferisce a Milano, con l’intenzione di ottenere il patrocinio del duca reggente, Ludovico Sforza. Nel terzo e nel quarto episodio, Leonardo si trova alle prese, prima, con l’organizzazione di uno spettacolo teatrale e, in seguito, con la creazione di una scultura in onore di suo padre.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.15, la ventottesima puntata di “Carta Bianca”, il programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer. La conduttrice racconta temi di attualità e di politica, confrontandosi, in ogni puntata, con un personaggio della politica o dello spettacolo.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.25, la ventiseiesima puntata di “Fuori dal coro”, il programma di approfondimento politico condotto da Mario Giordano. Al centro della puntata di stasera, il conduttore metterà in luce le tematiche più calde dell’attualità politica e di cronaca, attraverso l’analisi di governo e dei suoi possibili scenari futuri, dando voce alle opinioni controcorrente e fuori dal coro.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.45, la commedia “Ti presento Sofia”, con Fabio De Luigi. Gabriele è un negoziante di strumenti musicale, ex rocker, divorziato e padre di un bambina di 10 anni, che si chiama Sofia. La vita di Gabriele gira intorno a sua figlia, ma questo gli crea qualche problema in amore. I problemi sembrano sparire con l’arrivo di Mara, una fotografa che non vede da 10 anni e che non vuole sentire parlare di bambini. Per non farsi sfuggire questa possibilità amorosa, Gabriele decide di nascondere a Mara la presenza di Sofia. La messa in scena però non sarà facile.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.15, “Le Iene Show – Martedì”, il programma satirico, informativo e irriverente fatto di servizi di cronaca, attualità, inchieste e interviste affidate agli inviati del programma. Conducono Alessia Marcuzzi e Nicola Saviano.

CANALE 20 di Mediaset trasmetterà, alle 20.40, le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar. Stasera il Belgio scenderà in campo contro la Bielorussia.

RAI 5 (canale 23) trasmetterà, alle 21.15, il film romantico-biografico dal titolo “Bright Star”. Ambientato nel 1818, il poeta ventitreenne John Keats conosce la sua vicina di casa Fanny Brawne, grazie all’interesse della giovane per le poesie di John. I due iniziano una relazione amorosa e tutto procede per il meglio, fino a quando John non viene colpito dalla tubercolosi. La malattia lo costringerà a partire per l’Italia, luogo in cui morirà nel 1821.