L’Ars a rilento, il governo tenta la mediazione con le opposizioni

PALERMO – Il governo Musumeci tenta la strada della mediazione all’art.52 per evitare le sabbie mobili a sala d’Ercole. Alcuni emendamenti aggiuntivi proposti dalla maggioranza, alcuni anche dal governo, hanno irrigidito le opposizioni, col rischio di un nuovo rallentamento nell’esame della manovra finanziaria, che si sta trasformando in uno stillicidio. E così il governo, tramite l’assessore al Territorio Toto Cordaro, ha aperto a Pd e M5s dando la disponibilità a valutare eventuali altri “aggiuntivi” purché in linea con la materia.

Nonostante il vice presidente dell’Ars, Roberto Di Mauro abbia avvisato il governo sull’eventualità che vengano presentati tanti aggiuntivi appesantendo ulteriormente i lavori, Cordaro ha chiesto e ottenuto una sospensione per cercare di trovare una intesa. La seduta riprenderà alle 15.30.

(ANSA).