Fava: “Chiudere la torbida stagione del governo Musumeci”

Appello della Cgil: Fava coglie la palla la balzo e chiede di mettere la parola fine all’esperienza del governo Musumeci. “L’appello contenuto nella lettera aperta inviata dal segretario della CGIL Siciliana è opportuno e assolutamente condivisibile. Nonostante la disastrosa esperienza di governo del centrodestra, la Sicilia possiede ancora risorse civili e politiche in grado di evitare il default morale dell’isola”, ha detto Fava.

“Le ultime vicende, che ci parlano di una imbarazzante spregiudicatezza nella gestione dei dati della pandemia, sono un punto di non ritorno. A cui non si può rispondere con una battaglia – ha aggiunto – che vive solo dentro l’aula di un Parlamento sempre più disconnesso dalla vita reale dei siciliani. Occorre mobilitarsi per una Regione diversa nei valori e nelle pratiche, che veda come protagonisti le migliaia di uomini e donne che giornalmente sono impegnati sui posti di lavoro, nelle scuole, nell’università, nelle associazioni. Le dimissioni del presidente Musumeci e la chiusura di questa torbida stagione di governo sono la premessa su cui costruire e ricostruire. Ciascuno assumendosi le proprie responsabilità. Non si può più rimandare, il tempo è adesso”