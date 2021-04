Stasera in Tv la Via Crucis con Papa Francesco

Cosa verrà trasmesso stasera in tv? Il palinsesto televisivo offre una programmazione religiosa, dedicata al ricordo e alla ricostruzione della vita di Gesù. Non mancheranno documentari, tanti film e divertimento.

RAI 1 trasmetterà, alle 20.50, il Rito della Via Crucis dal Sagrato della Basilica di San Pietro. Presieduta da Papa Francesco, con il rito della Via Crucis si ricostruisce e si ricorda, in occasione dell’avvento della pasqua, il percorso doloro di Gesù Cristo.

RAI 2 trasmetterà, alle 21.20, il film romantico – drammatico dal titolo “Quello che veramente importa”. Il protagonista del film è Alec, un uomo che, nel giorno del suo trentesimo compleanno, scopre di possedere il dono della guarigione. È un dono grandioso, che non è destinato ai molti, ma che inizialmente viene da Alec rifiutato.

RAI 3 trasmetterà, alle 21.20, il documentario “L’Odissea” di Domenico Iannacone. In occasione del venerdì santo e della giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo istituita dall’ONU, il documentario di Domenico Iannacone si presenta come un viaggio nel mondo della disabilità mentale.

RETE 4 trasmetterà, alle 21.22, il film “Il re dei re”. Dal genere biblico, il film narra la vita di Cristo, dalla sua nascita alle successive tappe della sua vita, come la strage degli innocenti da parte di Erode e illavoro di Gesù come falegname. Il film prosegue con il racconto delle predicazioni e delle tentazioni, per arrivare alla crocifissione e poi alla resurrezione.

CANALE 5 trasmetterà, alle 21.20, a grande richiesta “Ciao Darwin”, lo show condotto da Paolo Bonolis, con la partecipazione di Luca Laurenti. Ogni puntata sarà dedicata alla sfida tra due squadre radicalmente opposte che faranno di tutto per vincere. A votare sarà il pubblico.

ITALIA UNO trasmetterà, alle 21.20, “Le Iene Show”, il programma satirico e irriverente, condotto da Alessia Marcuzzi e da Nicola Savino, in cui vengono analizzati diversi servizi di cronaca, attualità, inchieste e interviste affidate agli inviati del programma. Al centro della puntata di questa sera, si darà spazio a un argomento prettamente religioso che riguarda la scelta del parroco di Bonassola, don Giulio, di non benedire, durante la domenica delle palme, i rametti di ulivo. Altri servizi saranno dedicati al tema dei vaccini.

CANALE 20 di Mediaset trasmetterà, alle 21.04, “Matrix”, il film di fantascienza con Keanu Reeves. Esistono due realtà: la realtà in cui viviamo tutti i giorni e una realtà nascosta. L’hacker Neo vuole comprendere la verità su Matrix, un mondo virtuale in grado di tenere sotto controllo le persone. L’unico in grado di spiegargli la verità su Matrix è Morpheus; così inizia la sua indagine.