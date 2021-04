Il Catania non si ferma più: Viterbese KO 1-0

CATANIA – Il Catania vince la terza partita di fila, superando la Viterbese grazie ad una prodezza di Jacopo Dall’Oglio giunto alla sua quinta marcatura stagionale.

Dopo un primo tempo un po’ in sofferenza, con gli ospiti più volte vicini al vantaggio (superlativo Martinez in almeno un paio di occasioni!), i rossazzurri hanno spinto al massimo nella ripresa, sbloccando il punteggio poco dopo il quarto d’ora grazie alla conclusione su calcio piazzato del suo numero 23 che ha reso vano il tuffo di Daga. Poi il Catania avrebbe potuto raddoppiare ma Golfo non è stato pronto nella deviazione sottoporta e il portiere avversario si è superato sui tentativi di Sarao.

Il successo odierno consolida le velleità del Catania di conquistare una posizione di prestigio all’interno della griglia play-off ma soprattutto accresce l’autostima di un gruppo che sembra aver trovato in mister Baldini la sua guida sicura. Domenica prossima altra partita casalinga contro il Potenza.

PRIMO TEMPO (0-0)

1° Il Catania rischia subito di incassare gol: dopo appena 20 secondi dal fischio d’inizio, Tounkara lascia partire un gran tiro dal limite dell’area che Martinez respinge in tuffo con un gran colpo di reni!

5° sul cross di Pinto, colpo di testa di Sarao che non inquadra la porta;

12° Giosa anticipa in scivolata Tounkara lanciato a rete!

17° girata di Sarao: para facilmente Daga;

19° occasionissima per la Viterbese: volata di Urso sulla sinistra e palla in mezzo per l’accorrente Simonelli che ciabatta alto da ottima posizione;

20° Martinez blocca a terra la conclusione di Murilo;

22° l’arbitro non punisce un fallo su Piccolo e, al culmine della ripartenza laziale, Martinez è costretto agli straordinari per sventare in tuffo il gran tiro dell’ex Salandria;

25° Tounkara, da posizione defilata, manda il pallone sull’esterno della rete;

27° Maldonado conclude una bella azione corale del Catania con un tiro deviato in corner;

28° sugli sviluppi del calcio d’angolo, Sarao calcia a botta sicura da centro area ma spedisce il pallone alto!

30° sul millimetrico lancio di Maldonado, conclusione al volo di Reginaldo che non impensierisce Daga;

32° Martinez salva il Catania: Urso vince un paio di contrasti e vola via indisturbato verso Martinez ma il portiere rossazzurro si supera sbarrando la strada all’attaccante ospite con un’uscita tanto spericolata quanto efficace!

34° Reginaldo calcia fuori dal limite dell’area;

39° gol inspiegabilmente annullato al Catania: Piccolo calcia dalla lunga distanza ed il pallone s’infila beffando Daga. L’arbitro, però, su segnalazione del suo collaboratore di linea, annulla la rete per una presunta deviazione di Sarao (forse in off-side) che –come dimostrano le immagini televisive- non sfiora neanche il pallone: si resta sullo 0-0!

45° il primo tempo si chiude a reti inviolate.

SECONDO TEMPO (1-0)

5° sul cross di Pinto, deviazione volante di Reginaldo: para Daga;

9° nel Catania, Welbeck sostituisce Izco;

12° clamorosa palla-gol sprecata da Reginaldo: sul millimetrico cross di Dall’Oglio… Reginaldo tutto solo… manda alto di testa!

17° Catania in vantaggio: Dall’Oglio, direttamente su punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore… spedisce il pallone imparabilmente alle spalle di Daga: 1-0 !

18° nella Viterbese, Bianchi, Adopo e Simonelli lasciano il posto a De Santis,

Bezziccheri e Sibilia;

26° nel Catania, Russotto e Rosaia rilevano Reginaldo e Dall’Oglio;

31° nel Catania, Tonucci e Golfo sostituiscono Giosa e l’infortunato Piccolo;

37° nella Viterbese, Rossi rileva Salandria;

39° Murilo va via di forza ma poi… tira fuori;

40° azione personale di Russotto ma Golfo non riesce a deviare ad un passo dalla porta!

41° conclusione in giravolta di Sarao: angolo 42° Welbeck riprende una corta respinta della difesa avversaria ma tira alto dal limite dell’area;

45° nella Viterbese, Ammari sostituisce Palermo;

45° concessi 5 minuti di recupero;

48° gran tiro di Sarao: Daga vola a deviare in angolo!

50° vince il Catania: 1-0 !

CATANIA (4-3-3) – Martinez, Calapai, Giosa (dal 31°s.t. Tonucci), Claiton, Pinto, Dall’Oglio (dal 26°s.t. Rosaia), Maldonado, Izco (k) (dal 9°s.t. Welbeck), Piccolo (dal 31°s.t. Golfo), Sarao, Reginaldo (dal 26°s.t. Russotto). A disposizione: Santurro, Albertini, Sales, Zanchi, Manneh, Di Piazza, Vrikkis.

Allenatore: Francesco Baldini.

VITERBESE (4-3-3) – Daga, Baschirotto, Mbende, Bianchi (dal 18°s.t. De Santis), Urso, Palermo (k) (dal 45°s.t. Ammari), Salandria (dal 37°s.t. Rossi), Adopo (dal 18°s.t. Bezziccheri), Murilo, Tounkara, Simonelli (dal 18°s.t. Sibilia). A disposizione: Bisogno, Porru, Ricci, Falbo. Allenatore: Roberto Taurino.

Arbitro: Marco Acanfora di Castellamare di Stabia. Assistenti: Mauro Dell’Olio e Filippo Pappagallo (Molfetta). IV Uomo: Claudio Panettella (Gallarate).

Reti: 17°s.t. Dall’Oglio (CT).

NOTE: Prima dell’inizio, osservato un minuto di silenzio in memoria di Stefania Sberna, giornalista e storica speaker ufficiale del Calcio Catania. I rossazzurri, inoltre, entrano in campo indossando una maglia bianca intitolata a Stefania e giocano col lutto al braccio. I colleghi della Tribuna Stampa dello stadio “Massimino” hanno apposto una foto di Stefania Sberna nel box solitamente occupato dalla speaker recentemente scomparsa, in attesa dell’intitolazione ufficiale della “Tribuna Stefania Sberna” che avverrà prossimamente a cura dell’Amministrazione Comunale di Catania, con in testa il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore allo Sport, Sergio Parisi. Su iniziativa del Calcio Catania, le figlie di Stefania, Federica e Giulia La Spina, hanno letto le formazioni delle squadre… con applausi e lacrime sincere da parte dei colleghi presenti in tribuna stampa.

Ammoniti: Reginaldo (CT); Palermo (VIT); Maldonado (CT); Tonucci (CT); Sarao (CT). Espulsi: //

Indisponibili: Silvestri T., Volpe, Golfo (CT); Cerroni, Tassi (VIT).

Diffidati: Giosa, Albertini, Zanchi, Welbeck, Silvestri T. (CT); Bianchi, Murillo, Falbo (VIT).