Catania, Baldini: “Con la Viterbese vittoria importante”

CATANIA – “Della partita di oggi avrei chiesto più qualità e ordine nel primo tempo. Non è facile in poco più di due due settimane provare a fare un calcio diverso dalla precedente gestione. Con questo non dico che il calcio espresso prima fosse sbagliato, parliamo di allenatori diversi che ragionano in modi differenti. Non è semplice adattarsi subito, ma i ragazzi sono stati molto bravi”. Così il tecnico del Catania, Francesco Baldini, dopo il successo contro la Viterbese. Intervenuto in conferenza stampa, l’allenatore degli etnei ha poi proseguito: “Tifosi? Purtroppo non ho avuto modo di conoscerli. Ho giocato in questo stadio, so cosa vuol dire la spinta del pubblico rossazzurro e mi dispiace non poterla vivere in questo momento. C’è rammarico, mi sarebbe piaciuto festeggiare con i tifosi una vittoria sofferta come oggi“.