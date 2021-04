Denise, martedì l’esito dell’esame sulla ragazza russa

Martedì pomeriggio si conoscerà l’esito del prelievo di sangue sulla ragazza russa Olesya Rostova, che si ipotizza possa essere Denise Pipitone. L’esito sarà annunciato dalla tv russa nel programma che ha sollevato il caso. La speranza è che la giovane russa possa essere Denise Pipitone, che sparì a 4 anni a Mazara del Vallo nel 2005. La giovane russa ha un’età che coincide con quella di Denise, fu affidata a un orfanotrofio a 5 anni dopo essere stata tolta a una nomade. E presenta in effetti una somiglianza con la madre Piera Maggio. “Quello che attendiamo martedì è l’esito di una valutazione preliminare di compatibilità del gruppo sanguigno. Se fosse compatibile si procederebbe al test del Dna”, spiega l’avvocato di Piera Maggio Giacomo Frazzitta.

In passato ci sono stati altri avvistamenti e altre somiglianze clamorose ma non si trattava della bambina. Ecco perché la famiglia è “cautamente speranzosa”, insomma non ci si fa troppe illusioni. Se ci sarà una corrispondenza del gruppo sanguigno si procederà al test del Dna.