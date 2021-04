Caso vaccini, la rettifica del Policlinico: “Avvocato è in gravissime condizioni”

MESSINA – Dopo un paio di ore il Policlinico di Messina rettifica la notizia della morte di un noto avvocato di Tusa a causa di una trombosi. “Contrariamente a quanto comunicato in un primo momento dal Policlinico di Messina, il nosocomio ora si corregge e precisa che l’avvocato Mario Turrisi, 45 anni, è gravissimo”, scrive l’Ansa.

“L’uomo, ricoverato per un’emorragia cerebrale, è ricoverato in condizioni gravissime in Rianimazione. Originario di Tusa, era giunto in ospedale la scorsa notte, dopo essersi sentito male. Era stato sottoposto al vaccino Astrazeneca nelle scorse settimane, e dopo pochi giorni dalla somministrazione del siero aveva cominciato ad accusare forti mal di testa. A Pasqua le sue condizioni si sono aggravate”, scrive l’Ansa che poche ore fa aveva diramato la notizia dell’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Patti sulla vicenda.