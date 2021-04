Covid, nuova mutazione scoperta in Giappone

Una nuova mutazione del coronavirus capace di ridurre l’efficacia dei vaccini è stata segnalata in un ospedale a Tokyo. La variante è stata rilevata in 10 dei 14 pazienti esaminati a marzo. Inoltre, 12 pazienti su 36 sarebbero stati infettati pur non avendo mai viaggiato o frequentato altre

persone positive. L’India registra oltre 100mila casi per la prima volta nell’arco di 24 ore, il bilancio complessivo supera i 12,5 milioni, con oltre 165mila morti. In Iran, con l’inizio di una quarta ondata di contagi, Teheran ed alcune città vicine sono diventate “zone ad altissimo rischio Covid”.