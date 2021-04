Incendio al Verdura Resort di Sciacca: danni ingenti

Un grosso incendio è divampato nella serata di ieri in uno dei magazzini del Verdura Resort di Sciacca, rinomata struttura ricettiva di proprietà di sir Rocco Forte, utilizzato per custodire veicoli elettrici per il trasporto dei clienti e attrezzatura varia per la manutenzione del verde. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Agrigento, insieme ai colleghi del distaccamento di Sciacca e ai volontari di Cianciana, hanno lavorato per circa sette ore prima di avere la meglio sulle fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento, terminate poco dopo le quattro del mattino, è partita la conta dei danni che da una prima stima risulterebbe ingente. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Sciacca che hanno avviato i rilievi, mantenendo un fittissimo riserbo investigativo, per accertare la natura dell’incendio. Al momento nessuna ipotesi sembrerebbe essere stata esclusa.