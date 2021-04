Catania: nodo debiti, Joe Tacopina atteso in città

CATANIA – Cresce l’attesa dei tifosi del Catania per veder ufficialmente passare di mano la società rossazzurra da Sigi a Joe Tacopina, avvocato americano che si è impegnato a rilevare il club. Secondo quanto riportato da Tuttocatania.com, l’ex numero uno di Bologna e Venezia sarebbe atteso in città a breve per cercare di scogliere il nodo sui debiti. Nei prossimi giorni, infatti, l’Agenzia delle Entrate prenderà la decisione finale sulla proposta messa sul tavolo dalla Sigi che ha richiesto una riduzione del debito. Qualora dovesse arrivare l’ok definitivo, a quel punto non sarà necessario attendere anche il responso del comune di Mascalucia, con l’amministrazione comunale che oggi proverà a sintetizzare le relazioni prodotte dagli uffici comunali in merito alla rimodulazione del debito. La data finale del closing potrebbe essere quella del 25 aprile.