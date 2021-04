L’uomo, recentemente arrestato in flagranza per il reato di lesioni personali aggravate.

CATANIA – Non è bastato il video girato all’interno dell’ospedale. Né la denuncia dopo la pubblicazione su Tik Tok. Adesso per il 29enne catanese arriva l’avviso orale al quale è stato sottoposto da Agenti della Divisione Polizia Anticrimine.

Non basta la denuncia

Il giovane è un ragazzo di 29 anni già conosciuto alle forze dell’ordine per via di numerosi precedenti di polizia e si è vantato di quanto fatto postando video sul social network e raccontando le gesta che hanno creato scompiglio nell’ospedale, oltre a mettere a repentaglio la sicurezza del personale sanitario e delle persone ricoverate.

L’avviso orale

L’uomo, recentemente arrestato in flagranza per il reato di lesioni personali aggravate, nel video si fa riprendere con atteggiamenti tracotanti, e sprezzanti di ogni regola del vivere civile. Per questo, e in considerazione della condotta manifestamente antigiuridica e dei precedenti che caratterizzano il vissuto del soggetto, gli è stato notificato un provvedimento di Avviso Orale “aggravato”, con cui, oltre all’ingiunzione di tenere una condotta conforme alla legge e alle altre prescrizioni inibitorie, gli viene vietato l’utilizzo di apparecchi di comunicazione radiotrasmittenti quali il telefono cellulare.

Le conseguenza

La violazione di queste prescrizioni “di aggravamento” comporterebbe la reclusione da uno a tre anni e una multa da 1.549 a 5.164 euro. Da questo momento, se dovesse perseverare nel tenere un comportamento contrario alla legge, l’uomo potrebbe essere proposto per la sottoposizione alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.