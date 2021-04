Due uomini accoltellati in strada a Vittoria: in manette un settantenne

Le vittime dell’accoltellamento avvenuto ieri sera Vittoria sono due fratelli di 47 e 30 anni. I carabinieri, supportati dalla Polizia di Stato, hanno fermato l’autore del ferimento, M.C., di 70 anni, con l’accusa di tentativo di omicidio e lesioni personali aggravate.

Gravi le condizioni del 47enne, ferito all’addome, che comunque non è in pericolo di vita. L’altro ha riportato una ferita lieve nel costato. Durante una perquisizione in casa del 70enne, è stata trovata un’arma bianca che potrebbe essere quella usata durante il ferimento. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Caltagirone (Catania) Sono in corso indagini per far luce sul movente e la dinamica dell’0aggressione.