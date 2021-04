Ekipe Orizzonte, al via final six di Coppa Italia

CATANIA – Tutto pronto per la Final Six di Coppa Italia di pallanuoto femminile, che domani alle 16:45 vedrà in campo l’Ekipe Orizzonte a Ostia nella semifinale contro il CSS Verona.

Il match, che sarà trasmesso in diretta su Raisport + HD, sarà per le catanesi una vera e propria del nove dopo il successo ottenuto sabato scorso in campionato contro la Sis Roma.

Tre punti importanti per le rossazzurre, che hanno ritrovato l’umore ideale e adesso vogliono dare il tutto per tutto per giocarsi le chances di vittoria finale del trofeo, alla cui fase finale non parteciperà la RN Florentia, fermata da alcuni casi di positività al Covid.

Saranno solo cinque quindi le squadre che si daranno battaglia per conquistare la Coppa Italia e l’Ekipe Orizzonte è pronta a dare battaglia alle scaligere, con la consapevolezza che questa sfida nasconde numerose insidie, come sottolinea alla vigilia Claudia Marletta: “Il Verona ha almeno due o tre elementi da tenere d’occhio – dice la numero otto catanese – e non è assolutamente una squadra da sottovalutare. Sono comunque sicura che noi ci faremo valere contro qualsiasi avversario, sia in questa che nelle prossime partite. Quella di sabato scorso, in campionato contro la Roma, è stata sicuramente una vittoria che ci ha aiutato a ritrovare serenità e tranquillità, ma che ha ripagato anche chi ha sempre creduto in noi. Nelle ultime settimane abbiamo lavorato tantissimo, so già che domani scenderemo in campo ancora più consapevoli delle nostre forze e delle nostre capacità e lo faremo insieme, come un vero gruppo”.

IL CALENDARIO DELLA FINAL SIX:

Quarti di finale mercoledì 7 aprile

ore 16:30 SIS Lifebrain Roma-Pallanuoto Trieste in diretta su Waterpolo Channel

CSS Verona-RN Florentia non si disputerà per assenza della squadra toscana

Semifinali giovedì 8 aprile

ore 15:00 Plebiscito Padova-vincente Roma/Trieste in diretta su Rai Sport + HD

ore 16:45 Ekipe Catania-CSS Verona in diretta su Rai Sport + HD

Finali venerdì 9 aprile

ore 17:15 terzo posto in diretta su Waterpolo Channel

ore 19:15 primo posto in diretta su Rai Sport + HD