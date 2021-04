Figuccia contro la zona rossa: “Si pensi ai ristori”

Zona rossa: la Lega promette battaglia. “In nome di uno scellerato patto di irresponsabilità Palermo torna in zona rossa. Oltre i silenzi-assensi, va fatta un’azione forte innanzi al governo nazionale, vanno immediatamente stanziate, sia pure attraverso una variazione di bilancio, risorse ingenti e immediate nei confronti di tutte quelle attività che stanno chiudendo nelle varie zone rosse della Sicilia. Siamo fortemente preoccupati per Palermo, una città di 700 mila abitanti dove potrebbero crearsi forti tensioni in un momento così difficile e pensiamo che questo verdetto sia il riconoscimento di un fallimento a tutti i livelli istituzionali”.

Così Vincenzo Figuccia deputato della Lega all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo.

Vaccini nei centri commerciali

“Chiediamo che vengano somministrati i vaccini a domicilio coinvolgendo i centri commerciali e che si proceda a una tempestiva vaccinazione di massa – aggiunge – Se straordinario è l’intervento che ci catapulta in zona rossa, altrettanto straordinario deve essere il sostegno economico che la Regione siciliana deve offrire mettendo alle strette il governo nazionale e chiedendo allo stesso di garantire le somme che si andrebbero ad erogare a tutto il mondo dei ristoratori, delle pizzerie e dei bar”.

Un circuito covid-free

“Contestualmente – prosegue Figuccia – nella logica della pianificazione, vanno immediatamente mappate una serie di attività che rappresentino un circuito di Covid-free-zone per evitare che l’intero tessuto economico si paralizzi quando invece vi sono tantissime attività che riescono a garantire tutte le prescrizioni vigenti in materia di contingentamento e contrasto alla diffusione del virus. Solo in questi termini, elimineremo le inefficienze del sistema e usciremo in modo fattivo dall’emergenza”. (ANSA)