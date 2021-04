Ghirelli: “Deciso come proseguire, playoff dal 9 maggio”

“Questo è stato un campionato complesso, dove il campo è stato specchio dell’evoluzione pandemica del Paese”. A dirlo è Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, facendo il punto della situazione della terza serie italiana. Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, Ghirelli ha poi proseguito: “In Consiglio Direttivo abbiamo deciso di prevedere più finestre per poter recuperare le gare già rinviate, ed eventualmente le altre che dovessero sopraggiungere. L’auspicio è quello di disputare regolarmente i play dal 9 maggio”.

L’evoluzione pandemica è in continua evoluzione e Ghirelli non esclude nessuna possibilità: “Qualora invece la situazione dovesse aggravarsi abbiamo già sottoposto all’Assemblea di Lega una serie di ipotesi in base alla finestra temporale a disposizione. Nel caso si verificasse tale situazione, convocheremo d’urgenza un’assemblea di Lega per condividere la decisione con i club”.