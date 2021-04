In sei al bar nel cuore della notte: fioccano sanzioni

Covid: l’esito dei controlli a Siracusa. I carabinieri hanno trovato ieri notte, intorno alle 2, sei persone all’interno di un bar in via Epicarmo a Siracusa che consumavano cibi e bevande.

I militari, attirati da rumori e luci soffuse provenienti dall’interno dell’esercizio commerciale sono intervenuti pensando ci fosse un furto. Quando hanno alzato la saracinesca hanno trovato il titolare dell’attività e 5 persone intente a consumare cibi e bevande.

Tutti gli avventori ed il titolare del bar sono stati sanzionati, per un totale di 2.400 euro. Ulteriori sanzioni sono state comminate all’attività commerciale ed al suo gestore per altri 3 mila euro; disposta la chiusura del bar per cinque giorni. (ANSA).