L’Akragas non si ferma più: tesserato il portiere Candela

AGRIGENTO – L’Akragas continua a rinforzarsi. La società agrigentina è in attesa della ripartenza dei campionati di Eccellenza e non vuole lasciare nulla al caso. Nelle ultime ore è stato tesserato l’esperto difensore classe ’88 Giardina, ma non è l’ultimo colpo.

La dirigenza, infatti, si è assicurata le prestazioni del portiere classe 2002 Patrick Candela che arriva dal Casteltermini. Ad annunciare questo tesseramento è lo stesso club: “La Società Akragas 2018 comunica di aver perfezionato l’ingaggio del giovane e promettente attaccante Patrick Candela, classe 2002, originario di Casale Monferrato, ma residente a Roccapalumba nel Palermitano. Il giocatore arriva dal Casteltermini e con la formazione granata ha iniziato il campionato di Eccellenza. È un attaccante rapido e dotato di una buona tecnica. Candela è già a disposizione di mister Francesco Di Gaetano e del suo staff per gli allenamenti in vista dell’esordio nel nuovo campionato di Eccellenza in calendario domenica 11 aprile, alle ore 16, allo stadio Esseneto di Agrigento, contro la Folgore”