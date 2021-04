Monza: idea Vazquez in caso di promozione in Serie A

Vazquez, attualmente in forza al Siviglia, non rinnoverà il suo contratto e in estate potrebbe diventare uno dei nomi più chiacchierati

Il Monza di Berlusconi e Galliani pensa a Franco Vazquez. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il club brianzolo avrebbe l’intenzione di provare a convincere l’italo argentino a tornare in Italia. Vazquez, attualmente in forza al Siviglia, non rinnoverà il suo contratto con la società spagnola e in estate potrebbe diventare uno dei nomi più chiacchierati. Il Monza, attualmente quarto in Serie B, è in lotta per la promozione nella massima serie, categoria dove Vazquez ha già giocato 87 partite e segnato 18 gol con la maglia del Palermo.