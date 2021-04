Palermo, tutti i dati Covid per comuni e per circoscrizioni

PALERMO- L’incipit del documento: Regione Siciliana, assessorato alla Salute. E poi una serie di numeri elaborati dall’Ufficio statistiche e monitoraggio del Commissario per l’emergenza Covid a Palermo a provincia. Una fotografia, scattata al due aprile. E’ il ‘Rapporto Coronavirus città metropolitana di Palermo’.

I numeri del contagio

Ecco le cifre rilevate. Ci sono 6.282 positivi domiciliati, quattrocento ricoverati, 141 ‘domicilio non rilevabile’, cioè di cui non si la provenienza, 43 pazienti sulle navi quarantena e 63 ‘in altre sedi’. Come ha detto a LiveSicilia.it, lo stesso commissario Renato Costa: “I dati elaborati su Palermo, purtroppo, risentono di una difficoltà cronica che c’è da sempre, perché dentro ci sono le province, ci sono Linosa e Lampedusa, ci sono i positivi delle navi quarantena… Comunque, questo conta fino a un certo punto, condividendo, lo ripeto, la preoccupazione del sindaco, abbiamo detto sì alla zona rossa”.

Il contagio in città e in provincia

Passando al dettaglio, cioè alla ‘distribuzione dei casi positivi nei singoli comuni della provincia’. A Palermo ci sono 3.735 positivi, seguono Partinico con 243, Bagheria con 205, Monreale con 187, Carini con 154, Misilmeri con 145, Villabate con 133, Caltavuturo con 125, Termini Imerese con 94, Trabia con 83, Santa Flavia con 81, Ficarazzi con 67, Lampedusa e Linosa con 66, Terrasini con 63, Borgetto con 59, Cinisi con 52, San Giuseppe Jato con 50, Altavilla Milicia con 48, Capaci con 44, Isola delle Femmine con 43, Piana degli Albanesi con 33, Casteldaccia con 33, Ciminna con 31, San Mauro Castelverde con 28, Belmonte Mezzagno 28, Torretta 25, Mezzojuso con 25, San Cipirello con 25, Altofonte con 23, Caccamo con 22, Lercara Friddi con 22, Trappeto con 21, Ventimiglia di Sicilia con 20, Montelepre con 20, Corleone con 17, Cefalù con 17, Polizzi Generosa con 16, Castellana Sicula con 14, Vicari con 13, Campofelice di Roccella con 13, Villafrati con 12, Montemaggiore Belsito con 12, Castelbuono con 12, Bolognetta con 12, Valledolmo con 11, Cefalà Diana con 9, Marineo con 9, Balestrate con 7, Camporeale con 7, Pollina con 7, Lascari con 6, Petralia Soprana con 6, Santa Cristina Gela con 6, Contessa Entellina con 5, Bisacquino con 5, Godrano con 5, Sclafani Bagni con 4, Isnello con 4, Collesano con 4, Alia con 3, Scillato con 2, Gangi con 2, Giardinello con 2, Ustica con 2, Giuliana con 1, Cerda con 1, Bompietro con 1, Petralia Sottana con 1, Prizzi con 1.

I contagi nelle circoscrizioni

Torniamo al Comune di Palermo, alle circoscrizioni. In città si registrano, al due aprile, 3.735 contagi rilevati con una percentuale sulla popolazione dello 0,56 per cento. Nella prima circoscrizione ci sono 206 positivi, nella seconda 609, nella terza 453, nella quarta 485, nella quinta 603, nella sesta 373, nella settima 518, nell’ottava 488. L’ultima pagina indica le fonti: portale “Sorveglianza Covid-19” dell’Istituto superiore della sanità, Qualità Sicilia, Istat, Portale Open Data Comune di Palermo.