Palermo zona rossa, sterzare coi vaccini

Palermo zona rossa, fino al 14 aprile. Giusto, per carità, sicuramente inevitabile, non ne dubitiamo, conseguenza di troppi comportamenti irresponsabili, certo, ma una cosa deve essere chiara: più passa il tempo, ora che abbiamo in mano la soluzione del problema o comunque un contributo concreto alla sconfitta del Covid-19 nelle sue forme gravi e mortali, cioè i vaccini, meno sopportabili e giustificabili saranno i provvedimenti restrittivi, in particolare sul complicato fronte economico. Non è ammissibile la lentezza dell’intera Unione Europea e del nostro Paese nell’approvvigionamento dei vaccini, non sono tollerabili i ritardi nella somministrazione delle dosi disponibili, è scandaloso il caos nelle Regioni che procedono in ordine sparso e spesso con vistose carenze organizzative. A Roma, e altrove, ci sono state manifestazioni di protesta, con scontri con la polizia in tenuta antisommossa, di ristoratori e commercianti; ve ne saranno molte di più al netto delle immancabili strumentalizzazioni di qualche partito o parlamentare, e così non va bene. L’unico modo per evitare sommosse popolari non consiste soltanto nei ristori o sostegni adeguati ma, soprattutto, nell’accelerazione concreta di una campagna vaccinale che fatica a entrare a regime. Il governo nazionale prenda davvero la situazione in mano e attraverso un costante pressing sugli organismi europei, attraverso le sue strutture sul territorio, a cominciare dalle Prefetture, e con l’ausilio esclusivamente esecutivo di Regioni e Comuni dia una sterzata decisa per vaccinare in breve tempo almeno la maggioranza degli italiani, allentando progressivamente le restrizioni e aumentando i controlli sul rispetto delle norme anti contagio con il supporto, se necessario, anche delle Forze Armate. Perché è altrettanto intollerabile che la scelleratezza di pochi renda vani i sacrifici di tanti.