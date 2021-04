Savatteri e la sua Màkari sulla copertina di I love Sicilia

L’autore dei racconti da cui è stata tratta la fiction di Rai 1 Màkari diretta da Michele Soavi è un ragazzone riccioluto del ’64, Gaetano Savatteri, giornalista del Tg5, scrittore, saggista. A lui dedica la copertina il mensile I love Sicilia, di cui Savatteri è sin dall’inizio una delle più prestigiose firme. Lo scrittore di Racalmuto parla delle storie di Màkari che hanno per protagonista Saverio Lamanna, giornalista disoccupato e investigatore per caso, interpretato dall’attore Claudio Gioè. Storie che subentrano sulla rete ammiraglia Rai a quelle di Montalbano e sembrano riscuotere lo stesso successo.

“Sono figlio di genitori siciliani, insegnanti, trasferiti a Milano per lavoro. Per i primi dodici anni della mia vita ho creduto di essere un bambino milanese che trascorreva le estati in Sicilia. Quando siamo rientrati a Racalmuto ho scoperto di essere un siciliano deportato per 12 anni a Milano”, racconta Savatteri a Giovanna Cirino.

